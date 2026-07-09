Terrassa envia 745 caixes d’ajuda a Veneçuela

L’Associació de Veneçolans de Terrassa (ASOVENTE) ha tancat el primer cicle de recollida d’ajuda per al país, afectat per uns terratrèmols devastadors. El balanç és de 745 caixes de solidaritat terrassenca a punt per viatjar cap a Veneçuela. La recollida va començar a la rambla d’Ègara, però ràpidament va passar al recinte firal, cedit per l’Ajuntament. La resposta va desbordar les previsions.”Ha estat un suport impressionant; veneçolans i no veneçolans, tothom s’hi ha abocat”, agraeix Karina Omaña, secretària de l’entitat.
Darrere les xifres, però, s’amaga el desgast d’una diàspora que se sent impotent. “Hi ha un dol general, molta gent pateix símptomes físics i un cansament mental extrem”, confessa.
L’entitat, presidida per Djamila Olivier, va estar treballant amb l’ajuda d’entre 25 i 30 voluntaris diaris. Els medicaments i el material mèdic conformen el gruix de l’enviament, al costat d’aliments, mantes i roba. Una de les darreres donacions ha estat una cadira de rodes que ha requerit un embalatge especial. Després d’agrair el suport de “moltes persones, institucions i farmàcies”, Omaña destaca la donació més colpidora, de Funerària de Terrassa: sacs mortuoris. “A 15 dies, trobar gent amb vida és pràcticament impossible, només queda recollir els cossos i donar-los sepultura”, lamenta.
Repte logístic i suport psicològic
Ara el repte és garantir que l’esforç arribi a destí. La Fundación Mires portarà la mercaderia de Terrassa a València per enviar-la a la ciutat veneçolana homònima i repartir-la als centres de salut. Mentrestant, ASOVENTE atura les donacions per assegurar l’èxit d’aquest primer enviament, tot i que aviat farà una venda de roba de segona mà per recaptar fons.
Davant l’impacte emocional de la tragèdia, Funerària de Terrassa a través de l’Ajuntament ha ofert atenció psicològica. “Crec que sí que haurem de sol·licitar el seu suport; encara que no tinguis familiars afectats, és una situació molt dura”, conclou la secretària.