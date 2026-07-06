Fi a les obres per reduir el soroll a l’AP-7 i B-30

El Ministeri de Transports ha finalitzat les obres per reduir el soroll en trams de l’A-2, l’AP-7, la B-23 i la B-30 al Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat. \r\n\r\nLa inversió ha estat de 5,9 milions d’euros, finançats amb fons europeus, i s’han instal·lat 2,6 quilòmetres de noves pantalles acústiques, repartides en 2.297 metres de panells metàl·lics i 318 metres de mur de gabions. \r\n\r\nEls treballs a l’A-2 s’han efectuat entre els quilòmetres 582,5 i 587,5 al nucli d’Abrera i a la urbanització de les Carpes; a la B-30 entre els quilòmetres 0,8 i el 2,3, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès; a l’AP-7 en diferents punts de Sant Cugat, Rubí i Montmeló; i a la B-23, les pantalles acústiques s’han instal·lat a Esplugues de Llobregat.\r\n \r\n