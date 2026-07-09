El mercat setmanal de Vacarisses s’acomiada fins al setembre

El mercat setmanal de Vacarisses, que se celebra cada dimarts, farà una pausa per l’estiu. Segons ha explicat l’Ajuntament, el proper dimarts 14 de juliol serà l’últim dia de mercat fins a l’1 de setembre, quan l’activitat es reprendrà “amb diverses novetats”.\r\n\r\nPer acomiadar aquesta primera etapa abans de l’aturada estival, es repartirà un obsequi entre qui compri a les parades del mercat. Es lliuraran 200 ventalls plegables lleugers amb el logotip de mercat, que també serveixen com a freesbis per jugar amb els infants de la casa.\r\n\r\nDavant la previsió d’elevades temperatures, el mercat del proper dimarts també es durà a terme a La Fàbrica, amb les habituals parades de fruita i verdura, embotits, vins i menjar per endur. \r\n