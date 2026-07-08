L’Ajuntament de Sant Cugat nega un augment de la taxa de residus

L’Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada al voltant de la taxa de residus després dels dubtes que han despertat els rebuts corresponents al 2026. La confusió es va originar perquè la documentació emesa per l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) feia pensar que una part de la taxa d’enguany s’acabaria pagant el 2027.
El consistori insisteix que la taxa “ha quedat congelada” i que la ciutadania abonarà pràcticament el mateix import que el 2025, amb una lleugera reducció en termes generals. Segons explica, la situació s’ha produït perquè els rebuts dels contribuents que no tenen la taxa domiciliada indiquen que corresponen a una “primera fracció”, fet que dona a entendre, erròniament, que hi haurà un segon cobrament durant el mateix exercici.
L’Ajuntament remarca, però, que “aquesta informació no és correcta” i assegura que “tots els rebuts de 2026, és a dir, el que pagaran els contribuents, seran iguals (o molt similars) als de 2025”. També afirma que la congelació afecta tant els pagaments únics com els fraccionats i que ja s’ha posat en contacte amb l’ORGT per corregir la informació transmesa als contribuents.
L’origen del mecanisme es troba en el fet que el 2025 la recaptació va ser superior a la necessària perquè el nou contracte de recollida de residus va entrar en vigor dos mesos més tard del previst, reduint el cost real del servei. Aquest marge permet aplicar una compensació que, segons el govern municipal, servirà per mantenir estable l’import que acabaran pagant els contribuents entre el 2025 i el 2027. També recorda que enguany s’han duplicat els descomptes per l’ús de les deixalleries, passant del 5% al 10%.