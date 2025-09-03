Canvis a la línia de bus M5A de Vacarisses coincidint amb l’inici del curs escolar

Coincidint amb l’inici del curs escolar, dilluns vinent entraran en vigor els nous horaris de pas dels autobusos a Vacarisses. Pel que fa a la línia de bus M5A, amb l’objectiu d’adaptar-se millor a les necessitats dels usuaris, especialment l’alumnat de l’Institut de Vacarisses. Els canvis es produiran fonamentalment al migdia, coincidint amb la sortida dels alumnes dels centres educatius.
Un primer autobús recollirà l’alumnat de Can Serra, amb parades als carrers Margarides i Calaf.
Un segon vehicle recollirà també estudiants de Can Serra, però només pararà al carrer de les Orquídies i continuarà cap a La Creu, El Palà i El Ventaiol. Un tercer recorregut es destinarà exclusivament a alumnes d’Els Caus.
La parada Institut es trasllada a l’inici de l’avinguda Muriel Casals en direcció al nucli urbà (després de la rotonda) per recollir alumnes dels Caus.
D’altra banda, pel que fa als autobusos de l’M5A amb destinació a Can Serra, La Creu, El Palà i El Ventaiol, recolliran els estudiants a la parada habitual de l’avinguda Muriel Casals, en direcció Terrassa-Manresa.
Futures millores en la línia M5
Es preveu introduir també ben aviat un seguit de millores en els horaris i els recorreguts de la línia M5, sobretot a la tarda i al vespre, per facilitar els desplaçaments del final de jornada. Així, s’incrementaran les parades en diferents nuclis habitats. La proposta consensuada entre l’Ajuntament de Vacarisses i DIREXIS TGO està pendent de l’aprovació de la Generalitat.
L’Ajuntament realitza, a més, un seguiment continu del servei de transport urbà. Per aquest motiu, un cop iniciat el nou curs escolar, s’analitzaran les dades d’ús per franja horària per estudiar possibles canvis en horaris i recorreguts de cara a finals d’any.
El govern recomana als usuaris del servei que consultin els nous horaris i recorreguts a les parades de bus i als mitjans de comunicació de l’Ajuntament abans d’iniciar els seus desplaçaments per tal d’evitar problemes de tota mena.
Pel que fa a les persones amb necessitats especials, l’empresa que presta el servei recomana al 93 778 00 88 ams 24 hores d’antelació per assegurar que hi ha places disponibles.