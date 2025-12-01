El Vallès Occidental és la comarca amb més morts a la carretera el 2025

El Vallès Occidental ha registrat enguany 11 víctimes mortals en la xarxa viària interurbana, segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT) corresponents al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de novembre del 2025. Aquesta xifra situa la comarca com la més afectada de la demarcació de Barcelona, juntament amb el Baix Llobregat (8) i el Vallès Oriental (8). A la província 61 persones han perdut la vida a les carreteres, 8 més que el 2024.
A nivell global de Catalunya, fins ara han mort 133 persones en 125 accidents mortals, xifra lleugerament superior als 126 de l’any passat. Tot i això, en comparació amb 2019, s’ha aconseguit una reducció del 20,4% en la sinistralitat, complint els objectius del Pla de Seguretat Viària.
Pel que fa a les vies, les carreteres que de moment acumulen més morts són l’AP-7 (15), la C-58 (9), N-II (8) i l’A-2 (8), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l’N-340 i la C-31 han registrat enguany 4 morts i la C-25, C-17, la GI-555, C-16, 3 respectivament.
Les dades revelen un increment preocupant de víctimes joves. Fins al 30 de novembre, 50 menors de 35 anys han perdut la vida a Catalunya, 14 més que l’any passat, representant el 38% del total de morts.
Pel que fa als col·lectius vulnerables, motoristes, vianants i ciclistes representen el 45% de les víctimes mortals.