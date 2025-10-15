Castellbisbal acull dissabte la 1a Fira del vi i del cava

Castellbisbal celebrarà dissabte la 1a Fira del vi i el cava, una iniciativa que s’emmarca dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2025, que vol posar en valor el passat vinícola del municipi.
La fira, organitzada conjuntament amb l’Associació Ruvins de Sant Andreu de la Barca, especialitzada en el món del vi, el cava i la sommelieria, comptarà amb la participació de vuit cellers de proximitat i quatre parades de gastronomia. A més, s’ha preparat una programació pròpia amb activitats per a tots els públics, com tallers temàtics i un servei de guarda infantil amb aforament limitat.
També, amb motiu de la fira, a la sala d’exposicions temporals del Museu de la Pagesia s’inaugurarà la mostra "Ciència i tradició. La tecnificació del vi", que permetrà descobrir peces del fons del museu no exposades fins ara, relacionades amb la tradició vinícola i el treball al camp.
L’alcaldessa, Maria Dolors Conde, destaca que “aquesta fira és una oportunitat per reconnectar amb les nostres arrels i per reivindicar el patrimoni vinícola que forma part de la història de Castellbisbal”.
Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni també estava previst celebrar aquest dissabte la 5a edició de Les Destreses Pota-Roges, suspeses durant la Festa Major de l’Aigua i la Llum a causa de la previsió de pluja. Finalment, aquesta activitat no es podrà dur a terme perquè en aquesta ocasió no s’ha arribat al mínim d’inscripcions requerides.