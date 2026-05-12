Castellbisbal mantindrà els contenidors soterrats

Un 87,7% de les persones de Castellbisbal que van participar en el procés participatiu sobre el nou model de recollida de residus aposten per mantenir el sistema actual de contenidors soterrats.
L’Ajuntament de Castellbisbal va fer públics els resultats de la iniciativa dilluns en un acte celebrat a l’espai polivalent d’Els Costals. El procés es va desenvolupar del 13 al 24 d’abril i se’n van recollir 1.304 enquestes, 30 de les quals s’han hagut de declarar nul·les per duplicitat de DNI o manca d’informació. De les enquestes vàlides, 63 són de persones que no viuen a Castellbisbal i la resta, un total de 1.211, corresponen a persones majors de 16 anys empadronades al municipi, el que suposa una participació del 10,79% del cens.
Només del 12,3% dels vots es van mostrar a favor de canviar a contenidors de superfície.
“El fet que la participació superi el 8% del cens i que la diferència entre models sigui superior als 20 punts fa que el procés sigui vinculant”, destaca l’alcaldessa, Maria Dolors Conde, que assegura que “el govern municipal respectarà i implantarà el model escollit majoritàriament per la ciutadania”.
Durant el procés participatiu, un dels dubtes que s’han posat sobre la taula ha estat saber com repercutirà el nou model a la taxa de recollida i transport de residus. Segons l’alcaldessa, Maria Dolors Conde, “l’any 2027 la taxa de recollida i transport de residus no patirà modificacions substancials i serà a partir del 2028 que la taxa s’anirà ajustant progressivament als costos del nou servei, que incorporarà una fracció més, fet que permetrà separar, de manera específica, els plàstics i els metalls de la fracció resta, com estableix la legislació vigent”.