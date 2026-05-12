Comarca

Prova pilot per impulsar l’energia solar a Rubí

La iniciativa s’estrena a les comunitats del barri de Ca n’Alzamora

  • S’acompanyarà les comunitats per posar plaques fotovoltaiques -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de maig de 2026 a les 19:20

L’Ajuntament de Rubí ha posat en marxa una nova campanya per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les comunitats de veïns. La iniciativa s’estrena al barri de Ca n’Alzamora com a prova pilot, amb la voluntat de facilitar el pas cap a l’autoconsum compartit i reduir la despesa energètica de les llars.

El projecte arrenca amb l’enviament d’un informe personalitzat per a cada comunitat a tots els habitatges. Aquest document analitza la viabilitat d’instal·lar plaques solars a la coberta de l’edifici i inclou una estimació econòmica de l’estalvi que podria suposar compartir l’energia generada entre els diferents habitatges.

El consistori ha programat dues sessions informatives obertes per explicar amb detall el funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques, resoldre dubtes i ampliar la informació dels estudis enviats. Les trobades tindran lloc a l’Escola Ca n’Alzamora.

Un cop superada aquesta fase informativa, l’Ajuntament oferirà acompanyament a aquelles comunitats que decideixin tirar endavant el projecte. Aquest suport inclou orientació en els tràmits administratius, assessorament tècnic i normatiu, així com ajuda en la relació a l’activació del contracte d’autoconsum amb les comercialitzadores.
 

Notícies recomenades