Castellbisbal obre una nova línia d’ajuts per reforçar el comerç local

L’Ajuntament de Castellbisbal convoca aquest mes de setembre una nova línia d’ajuts per enfortir el teixit comercial del municipi i promoure la continuïtat del comerç de proximitat. Les subvencions, que es podran sol·licitar fins al 31 d’octubre, oscil·len entre els 150 i els 600 euros per establiment.
Els ajuts es concediran de manera directa a tots els locals comercials, de serveis i de restauració amb atenció al públic i seu a Castellbisbal que no superin els 700 m² de superfície i compleixin amb tots els requisits establerts.
L’alcaldessa del municipi, Maria Dolors Conde, remarca que la iniciativa neix “per donar suport a un sector essencial per a la cohesió social i l’activació econòmica de Castellbisbal”. Així mateix, sosté que “el comerç local no només genera ocupació, sinó que també crea comunitat i amb aquesta convocatòria volem contribuir a la seva estabilitat i dinamisme”.
Per la seva part, la regidora de Comerç, Irene Aguilar, destaca que “l’Ajuntament ha destinat un total de 38.000 euros a aquesta nova línia d’ajuts, que vol ser una empenta per a aquells negocis que, dia a dia, mantenen viu el nostre municipi".