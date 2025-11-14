Es busquen voluntaris per censar els rapinyaires nocturns del parc de Sant Llorenç

El Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies (CMBMM), vinculat a la Universitat de Barcelona, fa una crida a voluntaris per participar en el cens de rapinyaires nocturns que es durà a terme aquest hivern al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’activitat se celebrarà els dies 13 i 27 de desembre i 10 de gener. Segons la pàgina oficial, l’objectiu és estudiar dos rapinyaires destacats: la cabrota o gamarús (Strix aluco) i el duc (Bubo bubo).\r\n\r\nEl cens compta amb la col·laboració de la Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) i de l'Institut Català d’Ornitologia (ICO). Les persones interessades en la biodiversitat, les aus rapinyaires o el medi natural que vulguin apuntar-se poden omplir un formulari en línia amb les dades i els dies en què volen participar-hi.\r\n\r\nAbans de la sortida de camp, el dijous 20 de novembre del 2025, a les 19 hores al Casal de Cultura de Matadepera, tindrà lloc la presentació dels resultats del seguiment del 2024 i s’explicarà la metodologia i organització del cens d’enguany. Aquesta sessió obre la porta perquè els participants coneguin el funcionament i les dades acumulades fins ara. \r\n\r\nLa iniciativa permet no només sumar mans al treball sobre el terreny, sinó també implicar la comunitat en la conservació i el coneixement de l’entorn natural del parc natural.\r\n