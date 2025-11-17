Torna el Festival Rubisound 1413

El Rubisound 1413 Festival tornarà el 29 de novembre al Pinar. Els grups que hi tocaran han estat seleccionats per les diferents entitats locals participants, que aquest any seran Jazz Rubí, la Societat Blues Rubí, Rubí Rock, L’Aurora, Acció Cultural Rubí (ACR) i La SòniK.
La gran novetat de la segona edició serà la franja matinal, que tindrà lloc de 12.30 a 14 hores a l’exterior de l’Espai 14/13. La música anirà a càrrec del combo Iswing and AJR Cats, escollit per Jazz Rubí. Interpretaran un repertori que servirà com a base d’una classe oberta perquè el públic aprengui a ballar swing.
Ja de nit, els concerts començaran a les 20 hores a l’interior de l’Espai 14/13 amb la proposta de la Societat Blues Rubí, els barcelonins The Heeks. A les 21.15 hores, serà el torn de We Rock Mondays, la banda proposada per l’associació Rubí Rock.
El festival seguirà a les 22.30 hores amb l’Aurora Brothers Band. La banda de versions proposada per l’espai sociocultural de la CGT interpretarà un repertori ple de clàssics del rock, el blues i el funk.
ACR serà l’encarregada de portar un dels plats forts de la nit, el grup de rap Random Fighters. Hereus de la mítica banda Gran Pueblo, el rubinenc Javier El Rubio i el terrassenc Edu Don Vuelo retornen als escenaris en companyia de Maik P i el DJ Gry.
Els encarregats de tancar la festa seran els integrants del Red Land Sound System.