Can Barba, prioritat del Consorci de Residus

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2026, que ascendeix a 57.540.505,18 euros, un increment del 14,23% respecte al pressupost inicial de 2025. L’augment respon sobretot a “l’impuls d’inversions estratègiques orientades a transformar el model de gestió de residus i donar resposta als nous requeriments normatius, així com a l’adaptació de les infraestructures del territori".\r\n\r\nLa principal destinació del pressupost és el projecte d’ampliació de la Planta de Biometanització de Can Barba, una actuació clau dotada amb 48 milions d’euros, subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya i fons europeus Next Generation. Aquesta inversió permetrà duplicar la capacitat fins a 60.000 tones, millorar els processos de tractament i incorporar la producció de biometà per a injectar a la xarxa, consolidant la planta com una infraestructura de referència en economia circular. L’inici de les obres està previst per al tercer trimestre de 2026.\r\n\r\nLicitació del contracte del CTR\r\n\r\nPel que fa al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR-Vallès), el pressupost de 2026 preveu un volum d’ingressos de més de 24,3 milions i una previsió de tractament superior al 80% de la seva capacitat. També s’impulsarà el procés de licitació del nou contracte d’explotació del CTR, coincidint amb la finalització del període de continuïtat de l’actual concessionari.\r\n