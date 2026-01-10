Dilluns comença la pacificació de l'avinguda de l'Estatut de Rubí

Rubí enceta la pacificació de l'avinguda de l'Estatut amb l'execució de la primera fase de les obres a partir d'aquest dilluns dia 12 de gener i que tindrà una durada aproximada de 9 mesos. Els treballs es duran a terme entre el carrer d'Aribau i la plaça de l'Agricultura, al barri del Mercat de la ciutat vallesana i tenen l'objectiu de "convertir aquesta via en un espai més amable, accessible i pensat per a les persones", afirma l'Ajuntament en un comunicat.
D'aquesta manera es dona resposta a "una demanda històrica del veïnat" de la zona i s'elimina una barrera urbanística dins el barri que "ha tingut un impacte directe en la mobilitat diària i en la cohesió urbana". "Durant dècades, l'avinguda de l'Estatut ha suportat un volum molt elevat de trànsit i ha actuat com una frontera entre barris", expliquen des del consistori. De fet, aquesta avinguda forma part del recorregut de la BP-1503, coneguda com a carretera de Rubí, que connecta la part sud de Terrassa amb Sant Cugat, tot passant pel nucli urbà de Rubí, i sol concentrar un trànsit de vehicles elevat, ja que recorre polígons industrials importants de la zona.
A part de la pacificació d'aquest tram viari, l'Ajuntament també executarà altres projectes a zones properes, com la remodelació del parc de Ca n'Oriol i la construcció d'un nou vial de connexió entre el carrer Gomita i el carrer de Mallorca amb la intenció de millorar l'accessibilitat a l'Escola del Bosc. A més, a la mateixa avinguda de l'Estatut, a l'alçada del carrer de Belchite, ja s'està construint un pas de vianants elevat i regulat amb un semàfor a demanda i s'està pavimentant el camí que uneix l'avinguda amb el carrer del Ciclisme.
En total, la primera fase de les obres tindran un cost de 9,25 milions d'euros, 3,7 dels quals els aportarà la Unió Europea a través dels fons FEDER, cosa que cobrirà el 40% del cost total.
Afectacions i reordenació del trànsit
Amb l'inici dels treballs, l'Ajuntament de Rubí ha previst una sèrie de canvis en la mobilitat de la zona. Per una banda, s'invertirà el sentit de la circulació del carrer de Ca n'Oriol entre el carrer del Pintor Fortuny i l'avinguda de l'Estatut. També es farà un canvi de sentit provisional a tot el carrer de Viver i al carrer de Flammarion entre els carrers de Fonserè i de Galileu. A més, el mateix carrer de Flammarion quedarà barrat al trànsit entre Galileu i Estatut.
A més, quan els treballs ho requereixin, es desviarà el trànsit de l'avinguda de l'Estatut que circuli en sentit sud pels carrers de Calderón de la Barca, Pintor Fortuny i Viver, mentre que els vehicles que circulin en sentit nord ho faran sempre per l'avinguda de l'Estatut.
Per altra banda, l'Ajuntament assegura que els itineraris per a vianants estaran garantits en tot moment, tant en sentit transversal com longitudinal, encara que pot variar quin costat de la vorera està disponible segons les necessitats de les obres.
Pel que fa a l'accés als centres educatius de la zona, el consistori fa les següents recomanacions:
- Per accedir a les escoles Maristes, Ribas i La Bruna, l'accés des del nord es faran pel carrer de Calderón de la Barca, mentre que des del sud es recomana prendre la carretera de Sant Cugat i els carrers de Cervantes, Cal Gerrer i Magí Raméntol.
- Per a l'INS L'Estatut, es disposarà sempre d'un carril habilitat a l'avinguda de l'Estatut en sentit sud, mentre que per accedir a l'entrada posterior de l'institut caldrà circular per l'avinguda de Comas i Solà i els carrers de Flammarion i d'Eudard Fontserè. Per als vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda, hauran de passar pels carrers de Ca n'Oriol i de Viver (que tindran el sentit de circulació invertit), tot passant per la plaça de l'Agricultura, l'avinguda de Comas i Solà i el carrer d'Eduard Fontserè.
Amb tot, l'Ajuntament recorda que aquests treballs tensionaran el trànsit de la zona i demana, en la mida del possible, que es prioritzin els trajectes a peu, bicicleta o transport públic i que, en cas d'utilitzar vehicle privat, es planifiqui el trajecte amb més antel·lació i/o s'utilitzin vies alternatives, com la C-16 o la C-1413a.