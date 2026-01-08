Un nou radar mòbil a Viladecavalls per controlar la velocitat

La Policia Local de Viladecavalls ha començat a provar el nou radar mòbil en diversos punts de la xarxa viària del municipi com a eina de control de velocitat.
Segons explica l’Ajuntament, l’objectiu és la millora de la seguretat viària. Es tracta d’un dispositiu tècnic que formarà part dels equips mòbils dels agents. S’utilitzarà de manera estratègica en vies amb diversitat de vehicles i usuaris, com per exemple l’avinguda de Tramuntana.
La Policia Local ha informat que, de moment, només s’estan fent proves. A partir de dilluns 12 de gener, el radar estarà plenament operatiu i s’instal·larà al carrer del Ferrocarril i al carrer de Miquel Servet. Són vials que concentren la circulació de vehicles de motor, bicicletes, patinets i vianants, una combinació que incrementa el risc d’accidents.
Des de la Policia Local es recorda que l’excés de velocitat és un de les causes principals dels sinistres i que per això cal reforçar la vigilància en zones especialment sensibles.
Abans de posar-lo en funcionament, es reforçarà la senyalització vertical per advertir dels límits de velocitat i de la possible presència de controls. A més, es farà pública la informació sobre els dies, les franges horàries i els emplaçaments on es desplegarà el dispositiu.