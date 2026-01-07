L’Ajuntament de Sant Cugat veu “viable” la integració de Bellaterra i del sector de Can Fatjó dels Aurons al municipi de Sant Cugat. La junta de govern local ha aprovat un informe aquest dimecres que avala aquest procés d’integració després de constatar que es compleixen els requisits legals. Segons el tinent d’alcalde de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, el consistori ha respost “tècnicament” les qüestions plantejades” per l’Ajuntament de Cerdanyola “sense entrar en el fons polític”. “Més endavant, a mesura que el procés administratiu avanci, podrem resoldre els dubtes que tenim sobre la concreció dels costos dels serveis a Bellaterra o d’altres i fer una valoració més política”, ha avisat.
Els veïns de Bellaterra litiguen des del 2015 perquè el barri se separi de Cerdanyola del Vallès i passi a formar part de Sant Cugat del Vallès. L’escissió no afectaria la Universitat Autònoma de Barcelona, que continuaria formant part del primer municipi.
La Comissió Bellaterra-Sant Cugat, formada per part del veïnat de Bellaterra, va demanar el 2019 l’obertura d’un expedient d’alteració del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, consistent en l’agregació del territori de Bellaterra i l’àmbit de Can Fatjó dels Aurons a Sant Cugat.
L’Ajuntament de Cerdanyola no va atendre la petició i la comissió va portar el cas a la justícia. El 28 juny de l’any 2024 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictava sentència ferma que obligava l’Ajuntament de Cerdanyola a tramitar l’expedient. El passat 7 de novembre, per completar la documentació de l’expedient, l’Ajuntament de Cerdanyola va demanar un informe a l’Ajuntament de Sant Cugat perquè es posicionés sobre la integració del barri de Bellaterra.
Informe de l’Ajuntament
L’informe aprovat aquest matí considera “viable” el procés d’integració, si bé demana a la comissió impulsora que “es posicioni sobre la voluntat o no d’agregar Bellaterra a Sant Cugat amb l’estructura de l’Entitat Municipal Descentralitzada plenament operativa”.
Segons l’informe, l’EMD de Bellaterra va ser creat per un acord del ple municipal de Cerdanyola del Vallès, així que l’Ajuntament de Sant Cugat considera que si acaba integrant Bellaterra al municipi, quedaria en mans de l’Ajuntament de Sant Cugat decidir “de quina manera s’integra territorialment Bellaterra a Sant Cugat, deslliurant-se de qualsevol obligació de mantenir una estructura administrativa que va ser creada per un altre ajuntament a través d’un acord de ple”.
La Junta de Govern Local diu que la petició de la Comissió Bellaterra-Sant Cugat compleix els requisits legals preceptius. En aquest sentit, destaca que Sant Cugat té molta més població que Bellaterra i que tenen “espais urbans comuns”. “La relació del veïnat de Bellaterra amb l’espai urbà de Sant Cugat és òbvia i queda contrastada per les dades, per exemple, del transport públic dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”, diu el comunicat. Pel que fa a les consideracions de caràcter econòmic, Sant Cugat no disposa de dades de Cerdanyola per saber exactament la despesa que suposa mantenir els serveis obligatoris a Bellaterra, si bé l’Ajuntament de Sant Cugat entén que està en disposició d’assumir-los. Sant Cugat té més població, més pressupost i “més potencial econòmic” que Cerdanyola, recorda el consistori.