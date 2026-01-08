Obres per fer un nou pas de vianants a Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha començat aquesta setmana les obres de connexió per a vianants entre els barris de Can Rosés i la Zona Nord a través de l’avinguda de l’Estatut, amb l’objectiu de millorar la seguretat, l’accessibilitat i la qualitat urbana d’aquest àmbit de la ciutat. El projecte ha estat adjudicat a l’empresa Tebancat SL per un import de 197.867,94 euros. Les obres tenen una durada prevista de cinc mesos.
El projecte preveu la construcció d’un nou pas de vianants elevat i regulat amb semàfor a demanda, dotat d’elements inclusius, que contribuirà a reduir la velocitat del trànsit i a garantir un encreuament segur per a tothom. Aquest nou pas se situarà de manera perpendicular a l’avinguda de l’Estatut, connectant el lateral oest amb l’inici del sender existent al costat est.
A partir d’aquest punt, s’ordenarà i pavimentarà el camí que actualment uneix l’avinguda amb el carrer Ciclisme. Aquest sender, que fins ara presentava un ferm de terres, amplades irregulars i pendent poc accessible, es transformarà en un itinerari accessible, amb amplades regulars i pavimentació adequada, fins a enllaçar amb el pas de vianants ja existent al final del carrer Ciclisme.
El projecte també resoldrà la degradació del talús que sosté el camí, mitjançant la construcció d’un mur de contenció amb escullera carejada, que garantirà l’estabilitat, la durabilitat i la seguretat del nou vial.