El Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental recuperarà unes 1.700 tones més cada any

La modernització del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR-Vallès Occidental), situat a Vacarisses, permetrà recuperar unes 1.700 tones addicionals de material a l’any. Aquesta millora és fruit d’una inversió de 997.000 euros concedits per l’Agència de Residus de Catalunya amb càrrec als fons europeus Next Generation EU, destinada a augmentar l’eficiència i la sostenibilitat del tractament de la fracció resta dels residus municipals de la comarca.
Amb aquesta inversió, es preveu un increment aproximat d’un punt percentual, o fins i tot lleugerament superior, en la selecció d’envasos, alhora que es millora la qualitat dels materials recuperats per afavorir una major reciclabilitat.
Una de les principals novetats és la incorporació de la selecció de polipropilè (PP), que se sumarà als materials que ja es recuperaven fins ara, com el PET, el PEAD, el bric, el MIX i altres fraccions. Aquesta ampliació permetrà recuperar més volum de materials reciclables i reduir el rebuig final.
El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha visitat aquest divendres el CTR-Vallès Occidental per conèixer de primera mà les millores tecnològiques i de capacitat que s’hi han implementat en els darrers mesos. Durant la visita, ha estat acompanyat pel president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Rafa Güeto, i per l’alcalde de Vacarisses i vicepresident del Consorci, Antoni Massana. Tots tres han observat in situ les actuacions de renovació integral de la línia de separació d’envasos.
Tecnologia d’última generació
Entre les diferents millores, destaquen la incorporació de tecnologia òptica d’última generació, la nova arquitectura de transportadors i estructures, el recondicionament dels equips òptics existents i la integració completa amb el sistema SCADA.
Aquest conjunt d’actuacions no només incrementa de manera significativa la capacitat de recuperació de materials reciclables, sinó que també garanteix una major estabilitat operativa del procés i deixa la instal·lació preparada per a futures optimitzacions tecnològiques.