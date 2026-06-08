Desafien el tancament de Collserola per la pesta porcina

Unes 200 persones van protagonitzar dissabte una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana (PPA). La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal Change.org, que ha recollit més de 5.000 suports, i que no subscriu cap entitat en concret. “Reclamem que tornin a obrir Collserola, fa sis mesos que no podem fer salut”, explicava a l’ACN Cristina Alier, una de les participants.
El col·lectiu va passar per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal, i tot i que els Mossos i la Policia Local van intentar identificar els integrants de la caminada, no ho van poder fer.
Els participants van tenir en tot moment una actitud pacífica i de respecte per l’entorn natural, cosa que no va impedir que es veiessin alguns cartells reivindicant la reobertura de la muntanya. El col·lectiu, a més, considera que les mesures no s’ajusten al que hauria de dur-se a terme per evitar la propagació de la pesta porcina.
“Creiem que les restriccions no s’han gestionat bé, les granges s’haurien de perimetrar i controlar els accessos d’entrada i sortida de camions i personal”, lamentava Alier. No entén que cada dia es vegi entrar i sortir cotxes, “fins i tot dels Agents Rurals”, va dir, i no desinfecten els pneumàtics, quan, teòricament, podrien ser elements transmissors de la pesta porcina.