Alfred García i l’obra “Cunyades” arriben a Els Costals

L’auditori d’Els Costals ja té a punt el cartell per a aquest 2026, una temporada que aposta per la combinació de grans noms de l’escena catalana amb un fort component de talent local. La programació s’inaugurarà oficialment el pròxim dissabte 21 de març amb la comèdia “Cunyades”, protagonitzada per Fermí Fernández, Jordi Ríos, Mònica Pérez i Maria Àngels Bassas. La cita coincidirà amb la campanya “Cap Butaca Buida”, amb la qual el sector vol omplir els teatres de tot el país per celebrar la Diada del Teatre.
Entre les propostes més destacades d’aquesta primera meitat d’any hi figuren el thriller romàntic “Göteborg”, amb Maria Molins i Roger Coma (24 d’abril), i l’esperat monòleg “Vània”, interpretat per Joel Joan el 29 de maig. En l’apartat musical, el gran reclam serà Alfred García. El cantant del Prat de Llobregat passarà per Castellbisbal el 8 de maig amb el seu espectacle “Rumba Catalana”, amb el qual està girant aquest 2026. També destaca l’actuació de Sergi Carbonell, cofundador de Txarango, prevista per al 6 de novembre.
Protagonisme local
Com és habitual a la programació d’Els Costals, el talent del municipi tindrà un espai preferencial. Pel que fa al teatre, la companyia Molta Comèdia estrenarà els dies 17 i 18 d’octubre l’obra “Olors”, de Josep Maria Benet i Jornet. Per la seva banda, l’Elenc Teatral presentarà “Animals de companyia” (14 i 15 de novembre), un muntatge que promet humor i tendresa a parts iguals. També es reposarà “Els Estudiants” el 19 d’abril.
A més, dins el cicle Nits a l’Escenari, passaran per l’auditori la cantant emergent Alba Petidier (10 d’abril) i el pianista i professor de l’escola municipal Marcos Fernández Rodríguez (20 de novembre).