Turisme sostenible per al 2027-2030

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac impulsa la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible per al període 2027-2030. Així ho va aprovar el Fòrum Permanent de la Carta de Turisme Sostenible (CETS) que va reunir el passat 10 de febrer a Mura 25 representants d’institucions, empreses, entitats i agents del territori.
Durant la trobada es va presentar un balanç del Pla d’Acció 2021-2025 que arriba al 67% d’execució de les 44 accions proposades. En els pròxims mesos de treball es definirà de forma participada la nova estratègia i el nou Pla d’Acció. La part central de la sessió es va dedicar a una dinàmica de treball en grup per identificar reptes i necessitats en cinc àmbits clau: patrimoni natural i cultural, infraestructures d’ús públic i serveis turístics, població i economia local, atenció i experiència del visitant, i gestió i planificació.
El procés culminarà aquest any amb la presentació de la candidatura i la verificació de l’EUROPARC, l’organisme que impulsa i acredita a nivell europeu la iniciativa de turisme sostenible.
Actualment, el teixit empresarial compromès amb la Carta Europea de Turisme sostenible inclou establiments de restauració, equipaments d’interpretació i empreses d’activitats. Amb la mirada posada en l’horitzó 2030, el parc avança cap a una nova etapa de la CETS basada en la corresponsabilitat, la innovació i el compromís amb la sostenibilitat.