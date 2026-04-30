La segona via del túnel de Rubí obrirà el juny

El túnel ferroviari de Rubí recuperarà la circulació per la segona via el mes de juny. Així ho ha anunciat aquest dijous el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, durant la visita de les obres en aquest punt de la xarxa amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Des de dimecres, el túnel està obert en via única només per al pas de trens de mercaderies. La millora permetrà recuperar el pas per doble via i la circulació de trens de Rodalies.
La borrasca “Harry” va afectar aquesta infraestructura al gener, i després d’un temps fora de servei va reprendre l’activitat parcialment fins al març, quan Adif va tornar-ho a tancar per fer-hi intervencions.
Santano ha visitat els treballs que s’estan duent a terme a peu de via, juntament amb Paneque, que han arribat just quan arribava un tren de mercaderies procedent de Barcelona. Després d’una parada tècnica, el tren ha seguit el seu recorregut, endinsant-se en el túnel, operatiu en via única des de dimecres. “El càlcul que fem és que la segona via, que permetria el restabliment del servei de passatgers, es produirà a partir del mes de juny”, ha destacat.
Les millores que s’estan fent al túnel ja estaven programades, més enllà de les d’emergència que s’han hagut de dur a terme, i seran compatibles amb el restabliment del pas de Rodalies i mercaderies. Al túnel hi ha fins a 30 sensors per determinar la seguretat de l’espai, que permeten tenir una imatge a temps real de la seva situació i prendre decisions.