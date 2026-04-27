Nou paquet d'ajuts a l’escolaritat a Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls ha publicat un paquet d’ajuts a l’escolaritat per a les famílies empadronades al municipi amb infants entre 3 i 16 anys. Segons explica el consistori, es tracta de diverses subvencions, que es poden demanar a partir de dilluns vinent, fins al 22 de maig, a la pàgina de tràmits de l’Ajuntament.
El consistori ha destinat una partida de fins a 10.000 euros per a les subvencions de suport a l’escolaritat, per als alumnes dels centres públics del municipi. D’aquesta manera, s’atorgaran 100 euros per infant per al curs 2026-2027, sempre que no superin el llindar màxim d’ingressos.
A més, les famílies que necessitin el servei d’activitats extraescolars també poden demanar aquest ajut, referit al curs actual, 2025-26. L’Ajuntament atorgarà 100 euros per alumne, també amb requisits econòmics.
Ajuts pel menjador escolar
El servei de menjador escolar està bonificat entre un 70% i un 100% del cost per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en funció del nivell de renda. L’Ajuntament de Viladecavalls s’encarrega de gestionar aquest ajut, per al curs vinent, per alumnes empadronats a Viladecavalls i escolaritzats en qualsevol centre de la comarca.
Segons les últimes dades del curs 2024-2025, a Viladecavalls es van demanar 119 ajuts al menjador, dels quals es van concedir 88 (el 73,9%).