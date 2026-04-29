Els trens de mercaderies ja circulen pel túnel de Rubí, segons ha informat el Ministeri de Transports, després de set setmanes tancat per les obres de reforç de la infraestructura.
El túnel va quedar afectat per la borrasca “Harry” de gener i durant alguns dies va quedar inoperatiu. Posteriorment, van poder començar a passar alguns tres amb comptagotes fins que Adif va decidir tancar-lo a mitjan març per fer-hi les intervencions necessàries.
“Reobrim un eix clau per connectar els centres industrials i el Port de Barcelona amb la frontera francesa”, celebra ara el Ministeri. Aquest dijous es preveu la visita del secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera Sílvia Paneque per comprovar l’estat de les actuacions.
Aquest restabliment provisional, d’almenys un mes fins a completar els treballs en curs i que es pugui restablir la circulació per totes dues vies, es farà només per una de les vies entre Castellbisbal i Rubí-Can Vallhonrat durant 12 hores al dia, de dimecres a diumenge, segons detalla Adif en un comunicat. També durant 21 hores, els dilluns i dimarts.
“Aquestes previsions i condicions de circulació atenen la necessitat de prioritzar la reobertura de la circulació per als serveis de mercaderies, donada la seva importància per al desenvolupament econòmic del territori”, afegeixen des de l’operadora.
El trànsit de passatgers
Quant a l’obertura de la infraestructura per al trànsit de passatgers -per aquest tram circula l’R8 de Rodalies-, sosté que estan treballant en això per a dur-ho a terme “en les pròximes setmanes”.