Seleccionen 27 obres per al Festival de Curtmetratges de Viladecavalls

El Festival Internacional i Local de Curtmetratges de Viladecavalls (FILC-VILA) ha fet pública la selecció oficial de la seva primera edició, que tindrà lloc del 27 al 29 de maig. El certamen ha escollit 27 curtmetratges d’entre les 154 obres rebudes en aquesta convocatòria.
La selecció s’organitza en tres apartats: 13 curtmetratges finalistes a la Secció Internacional, 6 a la Secció Local i 8 títols a La Mostra, l’espai no competitiu del festival. Segons l’organització, el procés de valoració ha estat especialment exigent per l’alt nivell de les propostes presentades.
A la Secció Internacional, el festival ha ampliat de manera excepcional el nombre de finalistes. Tot i que les bases preveien inicialment un màxim de 9 obres, finalment n’han estat seleccionades 13, a causa dels empats tècnics i de la qualitat dels treballs valorats.
En la Secció Internacional, els treballs seleccionats són “La espantada”, d’Ana Villa i Guillermo P. Sevilla; “Shinzo”, de José Fernández Ark; “Fleurs de Peau”, de Lisa Chabbert i Pauline Lebellenger; “Circus”, de Jordi Huguet; “Sofiane”, de Fabien Ara; Lady in Red, de Marc Bonnin; “Dopamina zero”, de Rodrigo Marini; “Quemar al padre”, de Rafa Piqueras; “¿Qué comen los dragones?”, d’Álvaro León; “Engabiat”, de Joan Maura; “El Revisor”, de Jandro (Alejandro López García); “Leonardo”, de Meka Ribera i Álvaro G. Company, i “Traje y Tupper”, de José Ocaña.
A la Secció Local, hi competiran “Marciano García”, de Luis Arrojo; “La noche salvaje”, d’Alex Sequera; “Ministerio de Asuntos Oníricos”, de Roc Gussinyer; “Espiral”, de Sara Hernández Rodríguez; “Quan només quedem nosaltres”, de Pep Alvarez Pujol, i “Fúria”, de Fran Moreno i Santi Pujol.