Prop de 3.000 infants ballen a Rubí

Al voltant de 3.000 alumnes de 1r a 4t de primària de les escoles de Rubí han participat aquest dimecres a la tradicional ballada amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. L’acte, organitzat per l’Esbart Dansaire de Rubí amb la col·laboració de l’Ajuntament, s'ha dut a terme simultàniament a dues ubicacions: la rambla del Ferrocarril i l’amfiteatre del parc del Castell.
La d'aquest dimecres ha sigut la 19a edició d’aquesta activitat, vinculada al programa Dansa a les escoles, que es duu a terme des de fa 39 anys als centres educatius públics i concertats en el marc del Pla educatiu d’entorn.
La ballada s'ha iniciat amb l’actuació dels infants de 1r i 2n de primària, que han interpretat “El ball de la civada”, “El ball del Patatuf” i l’èxit d’Aretha Franklin “Think”. Pel que fa als escolars de 3r i 4t, han ballat les “Corrandes de Talló”, “El ball de bastons – Rigodons”, i “La cançó de les mentides”. Com és habitual, tots els grups s’han acomiadat amb l’entrada de les Gitanes de Rubí.
L’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, ha destacat la tasca dels monitors de l’Esbart perquè és “una feina que té un valor importantíssim, perquè ajuda a preservar aquest patrimoni immaterial que és la dansa i fa valer la tradició rubinenca”.