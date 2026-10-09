Detecten nou senglars més amb pesta porcina africana

El Departament d’Agricultura ha confirmat nou nous senglars positius de pesta porcina africana (PPA), tots dins la zona d’alt risc. En concret, se n’han trobat cinc a Molins de Rei, dos al Papiol, un a Barcelona i un a Sant Cugat del Vallès.
Segons ha informat en un comunicat, aquesta setmana s’han analitzat 368 mostres, de les quals 359 han resultat negatives. Des del primer cas al novembre, s’han analitzat 13.909 mostres, amb un total de 409 positius i 13.500 negatius. Paral·lelament, aquesta setmana s’han capturat 266 senglars dins la zona restringida (la d’alt risc i la de baix risc), fet que eleva a 13.115 el total de captures. La Generalitat manté les restriccions al medi natural, amb 997 efectius mobilitzats aquesta setmana.
Del total d’efectius mobilitzats, 353 corresponen al grup d’intervenció, integrat per Agents Rurals, GECA, GEK9, la Unitat de Drons, ADF, Mossos d’Esquadra, Tragsa, GEPIF i un binomi caní d’una empresa privada catalana. El grup d’ordre està format per 644 efectius de Mossos d’Esquadra, policies locals, voluntariat de Protecció Civil i Guàrdia Civil.
Per reforçar el control de la població de senglars, actualment hi ha instal·lades 34 trampes i 93 pig brigs operatives, mentre que s’han executat 351 tancaments per evitar l’entrada o sortida d’animals de les zones restringides.
A la zona de baix risc, aquesta setmana s’han fet 12 batudes, amb la participació de 213 caçadors i 201 gossos, mentre que 35 caçadors més han participat en aguaits.
La Generalitat manté les restriccions d’accés al medi natural a la zona d’alt risc.