Detenen un lladre multireincident per robar cablejat ferroviari a Viladecavalls

La Policia Local de Viladecavalls ha detingut aquest dimecres un home acusat de ser el presumpte autor d’un robatori de cablejat a les vies del ferrocarril, en el tram comprès entre Can Trias i Sant Miquel de Guanteres, de la línia R4. L’actuació policial va permetre aturar l’acció i evitar conseqüències més greus sobre el servei ferroviari i la seguretat de la infraestructura.
Segons informa l’Ajuntament de Viladecavalls, els danys ocasionats van afectar el sistema de regulació del trànsit ferroviari i van provocar retards considerables a la línia R4. El consistori remarca que “gràcies a l’actuació ràpida i coordinada de la Policia Local, que coneix perfectament el territori i els perfils delinqüencials actius, es va poder evitar una afectació més greu del servei ferroviari”.
L’individu detingut és un delinqüent multireincident, conegut pels cossos de seguretat locals per la seva implicació en diversos robatoris de cablejat d’enllumenat públic i de sistemes de reg en diferents punts del municipi. Després de la seva detenció, va ser traslladat als calabossos de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Terrassa, on resta a l’espera de passar a disposició judicial.
Un delicte a l'alça a Catalunya
Els robatoris de cablejat, especialment de coure, són una problemàtica creixent a tot Catalunya. Només durant l’any 2023 es van registrar 151 incidents d’aquest tipus a la xarxa ferroviària catalana, gairebé el triple que l’any anterior. La línia R4 és una de les més castigades, amb múltiples episodis documentats entre Terrassa, Castellbisbal i Barcelona.
Aquests fets tenen conseqüències directes sobre la seguretat ferroviària, ja que comprometen els sistemes de senyalització i regulació i poden comportar interrupcions de servei o retards significatius. Segons dades oficials, des del 2010 s’han detectat prop d’un miler de robatoris de cablejat a la infraestructura ferroviària catalana, amb una incidència especialment elevada els darrers dos anys.