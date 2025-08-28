Detenen un professor de secundària acusat de pornografia infantil

Un veí de Sabadell ha estat detingut en una operació policial contra la pornografia infantil. Es tracta d'un professor de secundària.
La Policia Nacional ha informat aquest dijous dels detalls d'una intervenció que ha deixat un home de Sabadell detingut, acusat de possessió i distribució d'arxius que contenien pornografia infantil. Segons han confirmat fonts oficials al Diari de Sabadell, l'individu treballava com a professor d'anglès a secundària en un institut d'una altra localitat.
La detenció es va produir el novembre del 2023. Fonts policials expliquen que l'operació, batejada com a "Topo", ha comportat anys de seguiment. Alguns dels objectius s'han enquistat i han allargat el procés. El veí de Sabadell es dirigia al seu lloc de treball quan va ser arrestat per la policia. En total, han estat detingudes setze persones implicades en la trama a diversos punts d'Espanya.
Uns prismàtics
Un altre dels detinguts, en aquest cas a Girona és considerat responsable de la distribució de més de 85.000 arxius. Observava i fotografiava des del seu domicili a menors mentre estaven al pati del col·legi. Durant l'escorcoll del seu domicili es van localitzar uns prismàtics.
D'entre els detinguts, dos arrestats a Cáceres i Lugo han ingressat a la presó atesa "la gravetat i duresa" de les agressions sexuals contingudes en els arxius que visualitzaven i compartien. A banda dels detinguts, la policia investiga cinc persones més.
En els escorcolls practicats s'han intervingut milers d'arxius d'imatges i vídeos contenint greus agressions sexuals a menors d'edat, així com altres pràctiques degradants i vexatòries per a les víctimes. Segons informa la Policia Nacional en un comunicat, la col·laboració policial internacional, especialment amb l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI) dels Estats Units, ha sigut fonamental per identificar als investigats.
L'inici de la investigació
Les indagacions es van iniciar quan agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència van tenir coneixement de l'existència de persones intercanviant material il·lícit a través de xarxes "Peer to peer" (P2P). Aquest tipus de xarxes permeten posar en contacte usuaris de qualsevol part del món i compartir gairebé qualsevol tipus d'arxiu, entre els quals s'inclouen vídeos, imatges, música, programes o documents.
Del total d'investigats, els agents han aconseguit identificar a 21 persones. D'aquestes, 16 han estat detingudes: a Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castelló (1), Astúries (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúscoa (2), Cantàbria (1), València (1) i Pontevedra (1). Així mateix, hi ha altres cinc investigats a Madrid (1), Màlaga (1), Navarra (2) i Valladolid (1).