Onada d’actes vandàlics a Castellbisbal

La llar d’infants municipal La Caseta de Castellbisbal s'ha despertat aquest dimarts amb un vidre d’una aula trencat després que algú hi llancés llambordes. L’incident ha provocat danys materials i ha generat un risc evident per a la seguretat, en un episodi totalment injustificable que se suma a altres fets incívics registrats els darrers dies. \r\n\r\nEn les últimes setmanes també s’han produït altres actes vandàlics a altres centres educatius i equipaments municipals, i s’han detectat pintades a l’espai públic, desperfectes en el mobiliari urbà i un augment de bosses d’escombraries i trastos deixats fora dels contenidors o de les àrees d’aportació. L’Ajuntament ha recordat que “aquests comportaments deterioren la imatge del municipi i generen costos de reparació innecessaris que acabem assumint entre totes i tots”. Les multes per aquests actes incívics poden arribar fins als 15.000 euros.\r\n\r\nDavant aquesta situació, el consistori fa una crida a la responsabilitat col·lectiva i al respecte pels espais comuns. “La conservació del municipi és una obligació compartida i la convivència és irrenunciable. Cada acte incívic té conseqüències que repercuteixen en el conjunt de la ciutadania”, recorda l’Ajuntament.\r\n \r\n