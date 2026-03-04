Tot a punt per a les Festes de Serralavella

Ullastrell es prepara per a una nova edició de les Festes de Serralavella amb la tradicional visita de la Vella Quaresma. Dimecres vinent saludarà a tots els infants del municipi i quan acabi el pregó, els convidarà a cantar la cançó i a gaudir del posterior espectacle infantil “Embolic” de la Cia. Pau Palaus. A la tarda serà el torn d’escoltar els contes explicats per la mateixa Vella Quaresma al Progrés. Després l’AFA Serralavella convidarà tothom a una xocolata desfeta a davant l’Ajuntament i grups de nens i nenes es reuniran per sortir a cantar per les cases del poble en la tradicional cantada de Serralavella per tot el poble.
Les festes, però, començaran dissabte vinent amb la Serralavella Jove, que donarà el tret de sortida a la Festa Major Xica, amb tast de vins al Progrés Espai Cultural a partir de les 19 hores, mentre que a mitjanit al gimnàs de les escoles velles serà el torn de sessions musicals amb DJ Dress i Dj Brecha. Aquest any, com a novetat, el dilluns 9 de març com a prèvia també, s’oferirà un espectacle per a públic de 0 a 3 anys, ideat pel Cucut i amb el suport de l’Ajuntament. Es titula “Toc, toc! Qui hi ha?” i va a càrrec de la Cia. Pampallugues, que amb titelles dinamitzarà la tarda pels més petits.
El teatre continuarà divendres 13 al matí amb l’espectacle escolar “Truita de bacallà (o el gran banquet)”, amb la Cia. Cinc Cèntims Teatre. A la tarda, els infants podran saltar i jugar amb inflables a la pista poliesportiva. Més tard, a les 20 hores, la plaça de Lluís Companys acollirà la diada dels Diables d’Ullastrell, amb correfoc estàtic amb colles convidades.
La Serralavella se celebra cada any a Ullastrell el quart dimecres de Quaresma i antigament significava un descans per a la mainada mentre passaven els 40 dies de dejuni i abstinència
Dissabte 14 la pista poliesportiva serà l’escenari de la VII Fira de la Cervesa Artesana d’Ullastrell. Aquest any hi haurà sis cervesers artesans catalans: The Anti-Patiks Cervesa Artesana (Ullastrell), Cervesa Sobre Tot (Granollers), Quer (Berga), Synera (Arenys de Mar), Sant Jordi (Cardedeu) i La Calavera (Sant Joan de les Abadesses).
Diumenge 15 estarà replet d’activitats, amb la fira de Serralavella al carrer durant el matí o la cantada popular a les 11 hores davant de l’Ajuntament. No faltarà tampoc el circuit de tapes Via Crucis, que, amb les seves 14 propostes i estacions, permetrà assaborir el bo i millor dels productes d’Ullastrell.
A més, enguany es commemoraran els 30 anys de la Colla de Gegants d’Ullastrell. Celebraran l’habitual trobada gegantera amb cercavila pels carrers del poble amb les colles visitants de Terrassa, Abrera, Vacarisses, Balsareny, Castellterçol, Calonge i Sant Llorenç Savall. A més faran gaudir els ullastrellencs de valent amb el grup de música tradicional MúsX, que actuarà tot seguit de la cercavila i ballada de gegants (13.15 hores).