Retiren deu horts il·legals de la riera de Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha emprès una nova fase de retirada de deu horts i altres ocupacions il·legals situats als marges dret i esquerre de la riera de Rubí, ubicats en la seva majoria aigües avall del pont de Can Jardí. L’actuació ha tingut com a objectius principals la preservació de la riera com a entorn natural, prevenir el risc d’inundació i minimitzar possibles danys en episodis de pluges intenses, cada vegada més freqüents i violents. En total, s’han retirat 85 tones de residus varis –fustes, marbres, residus de la construcció, etc.– i 3 tones de fibrociment.
El regidor de Transició Ecològica, Medi Ambient i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, ha explicat que “la millora de la riera és una de les nostres prioritats. Hem de tenir clar que la presència d’horts i assentaments il·legals en zona de domini públic hidràulic és inadmissible, suposa un risc per a la seguretat de les persones, pot afavorir l’arrossegament de residus en cas d’avingudes d’aigua i contribueix a la degradació ambiental de la riera”.
Aquesta intervenció s’ha emmarcat en una actuació més àmplia iniciada arran d’una instància ciutadana presentada el maig de 2023, que alertava de la proliferació d’horts il·legals a la llera de la riera de Rubí. Des d’aleshores, s’han detectar fins a 39 ocupacions.