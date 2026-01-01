El Campament Màgic obre portes a Rubí abans de Reis

El Mag Rubisenc tornarà a obrir les portes del seu Campament Màgic aquest divendres dia 2 i fins diumenge 4 de gener a l’Arborètum del parc del Castell, en les jornades prèvies a l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Rubí. L’activitat, adreçada principalment als infants, però pensada per gaudir en família, s’ha convertit ja en una cita imprescindible de Nadal a la ciutat.
El campament es podrà visitar entre les 17.30 i les 20.30 hores, amb accés lliure i gratuït i sense necessitat de reserva prèvia. Al llarg del recorregut, a l’aire lliure, els visitants podran endinsar-se en un univers màgic ple de personatges i escenes que mostren com s’ultimen els preparatius per a l’arribada dels Reis d’Orient.
Com a amfitrió, el Mag Rubisenc ocuparà un espai central, des d’on saludarà personalment tots els nens i nenes que s’hi acostin. També hi seran presents els seus fidels ajudants, com Melquíades, els artesans i les artesanes, la fada Vinyet, els divertits carboners i l’elefant Bòjum, que recollirà els xumets dels infants que ja s’han fet grans.
Durant la visita, els més petits podran escriure els seus bons desitjos per a la ciutat i penjar-los al tradicional arbre dels desitjos. Entre totes les targetes recollides se sortejaran els nens i nenes que tindran l’oportunitat de pujar a l’escenari de l’Escardívol el dia 5 de gener per rebre Ses Majestats.
El Campament Màgic manté el seu compromís amb l’accessibilitat. L’entrada es fa per un espai ampli i el recorregut transcorre per camins grans i sense desnivells, pensats per facilitar la visita a persones amb mobilitat reduïda. A més, els efectes visuals tenen protagonisme i el volum de la música es manté baix per no generar molèsties a persones amb alta sensibilitat. L’aforament limitat i controlat també contribueix a evitar aglomeracions.
Enguany, l’arbre dels desitjos serà accessible visualment i hi haurà personal de suport per ajudar a penjar les targetes dels infants que vagin en cadira de rodes. També s’han previst places d’estacionament properes per a persones amb mobilitat reduïda.