S’habiliten dos nous espais d’aparcament

L’Ajuntament de Castellbisbal ha habilitat dos nous espais d’aparcament amb l’objectiu de respondre a les necessitats de mobilitat del veïnat i “millorar la disponibilitat de places al nucli urbà”, segons indica el consistori.
El primer dels espais s’ha creat a la cruïlla del carrer del Doctor Llarc amb el carrer de Can Margarit. Segons explica l’Ajuntament, es tracta d’un punt on sovint es detectava manca de places, sobretot a les nits. La nova zona d’estacionament té una capacitat per entre 12 i 14 vehicles.
El segon espai s’ha habilitat a l’aparcament del Cementiri municipal, que s’ha ampliat aprofitant la franja sense ús situada entre l’equipament i l’Institut Escola Les Vinyes. En aquest cas, la capacitat prevista és d’entre 8 i 10 noves places.
Les obres s’han executat amb mitjans propis de l’Ajuntament, a través de la Brigada Municipal i amb la col·laboració de Prezero, sense costos afegits.
Intervencions “útils”
L’alcaldessa, Maria Dolors Conde, també ha destacat la importància de continuar avançant en aquest tipus d’actuacions. “Són intervencions petites però molt útils en el dia a dia. Ens ajuden a ordenar millor l’espai públic i a facilitar els desplaçaments de tothom”, ha subratllat Conde, que ha recordat que “formen part del compromís del govern municipal per fer un Castellbisbal més accessible, més pràctic i pensat per a les persones”.