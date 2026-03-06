Risc d’ensorrament d’un mur a Viladecavalls

Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Viladecavalls han detectat un mur amb risc d’esfondrament a la finca situada al camí de Can Sanahuja, número 52. L’estructura podria afectar la vorera i la via pública si es produís una caiguda parcial o total.
Després de l’avaluació tècnica, s’han pres diferents mesures immediates. En primer lloc, s’ha reduït l’espai de circulació al tram de carrer adjacent al mur. Segons el consistori, aquesta mesura permet deixar una zona no transitable de protecció més propera al mur, per tal de deixar una distància de seguretat.
Paral·lelament, s’ha procedit a la senyalització i abalisament de l’espai amb tanques fixes i altres elements de seguretat per advertir del risc i delimitar l’àrea potencialment afectada. També s’han adoptat mesures per evitar la presència de persones a la zona. En aquest sentit, s’han retirat temporalment els contenidors de residus situats davant del mur i s’ha decretat la prohibició provisional d’estacionament en aquest tram de carrer. Això comporta l’eliminació temporal de places d’aparcament.
Així mateix, l’Ajuntament de Viladecavalls ha demanat a la propietat l’apuntalament immediat de l’estructura com a mesures provisionals de protecció per reduir el risc de col·lapse. Segons el consistori, aquesta actuació és prèvia a l’obligació d’enderroc i construcció d’un nou mur de contenció, amb caràcter immediat.
L’Ajuntament ha indicat que les mesures de protecció per a la seguretat de les persones es mantindran mentre hi hagi risc, es farà seguiment per si hi ha progressió, a l’espera de l’execució definitiva del mur.