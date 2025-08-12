El Centre Excursionista Rellinars recupera la clàssica caminada del Pere Capella

El Centre Excursionista Rellinars recupera la clàssica caminada des del Coll d'Estenalles fins a Mura que organitzava el Pere Capella, un excursionista que actualment té 94 anys i vinculat a aquesta població des de sempre i a qui s'ha volgut retre aquest homenatge per la seva implicació de sempre en aquest món de l'excursionisme. Serà el pròxim dimecres 20 d'agost, amb inici a les 18 hores i finalitzarà amb un sopar a la casa de colònies El Salt. En total, serà un recorregut de 8,5 quilòmetres.
Des del Centre Excursionista de Rellinars es recorda que aquesta caminada organitzada pel Pere Capella s'havia fet anys enrere anys enrere i durant molts anys va aplegar a famílies i amics de Rellinars. També expliquen que "és una activitat especialment adreçada a famílies amb canalla, als joves del poble, però també als adults i els més grans".
La caminada sortirà del Coll d’Estenalles i passarà per la Bassa de la Mata, el Coll de Garganta, el Pla d’en Serrallonga, Els Codolosos, la Font del Cargol, la Font de l’Era, Mura, l'Ermita de Sant Antoni i finalitzarà a la casa de colònies El Salt. La trobada serà a l’aparcament del coll d’Estenalles i el desplaçament anada i tornada es durà a terme amb vehicles particulars.
La durada prevista de l’excursió és de tres hores, aproximadament, inclosa una aturada per berenar. Els organitzadors aconsellen portar aigua o beguda, opcionalment alguna cosa per picar o berenar, calçat de muntanya i roba adequada per les excursions de muntanya i d’acord amb les condicions meteorològiques previstes.
És molt recomanable portar un lot o frontal, ja que, probablement s'arribarà de nit al destí. El 18 d'agost es tancaran les inscripcions, que es poden fer a un formulari que es pot trobar al portal incripcions.cat. El preu del sopar per a socis del Centre Excursionista Rellinars és de 15 euros i de 20 euros per als no socis. Hi ha l’opció també d’apuntar-se només al sopar, però caldrà igualment fer la inscripció pertinent.