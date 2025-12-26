La taxa de residus i l’IBI s’encareixen a Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per al 2026, que inclouen una pujada de la taxa de residus i una actualització de l’IBI. L’aprovació, que es va produir en el ple municipal celebrat el passat dimecres 24 de desembre, va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts i ERC) i l’oposició de la resta de grups municipals.\r\nUn dels principals canvis és l’increment de la taxa de recollida de residus, que s’encarirà un 26% per donar compliment a la normativa europea, que obliga a cobrir el cost real del servei. La quota repercutirà als propietaris dels immobles i serà progressiva en funció del valor cadastral. També s’ha aprovat una ampliació de la bonificació per ús de la deixalleria, que passa del 5% al 10%, així com l’exempció de la taxa per als aparcaments particulars.\r\n\r\nPel que fa a l’IBI, s’ha aprovat un increment del 2,4%. També cal destacar que es manté la bonificació del 40% per a les instal·lacions fotovoltaiques, després d’acceptar diverses al·legacions presentades per grups de l’oposició. A més, s’han introduït canvis a altres ordenances, com la dels mercats municipals o la regulació de l’ús del domini públic.\r\nEn el mateix ple també es va aprovar el pressupost per al 2026, que ascendeix a 156,7 milions d’euros, amb un increment al voltant del 2%. Els comptes preveuen reforçar les polítiques socials, el manteniment de la ciutat i les inversions en equipaments.\r\n