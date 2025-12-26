Comarca

La taxa de residus i l’IBI s’encareixen a Sant Cugat

El ple municipal va aprovar les ordenances fiscals de cara al 2026

  • S'ha incrementat la taxa de residus a Sant Cugat

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 19:41
Actualitzat el 26 de desembre de 2025 a les 19:47

L’Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per al 2026, que inclouen una pujada de la taxa de residus i una actualització de l’IBI. L’aprovació, que es va produir en el ple municipal celebrat el passat dimecres 24 de desembre, va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts i ERC) i l’oposició de la resta de grups municipals.
Un dels principals canvis és l’increment de la taxa de recollida de residus, que s’encarirà un 26% per donar compliment a la normativa europea, que obliga a cobrir el cost real del servei. La quota repercutirà als propietaris dels immobles i serà progressiva en funció del valor cadastral. També s’ha aprovat una ampliació de la bonificació per ús de la deixalleria, que passa del 5% al 10%, així com l’exempció de la taxa per als aparcaments particulars.

Pel que fa a l’IBI, s’ha aprovat un increment del 2,4%. També cal destacar que es manté la bonificació del 40% per a les instal·lacions fotovoltaiques, després d’acceptar diverses al·legacions presentades per grups de l’oposició. A més, s’han introduït canvis a altres ordenances, com la dels mercats municipals o la regulació de l’ús del domini públic.
En el mateix ple també es va aprovar el pressupost per al 2026, que ascendeix a 156,7 milions d’euros, amb un increment al voltant del 2%. Els comptes preveuen reforçar les polítiques socials, el manteniment de la ciutat i les inversions en equipaments.

