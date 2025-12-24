Comarca

Vacarisses aprova el reglament del Pack Jove

Al darrer ple de l’any, també es va avançar l’ampliació d’expedicions i horaris de la línia de bus M10

L’Ajuntament de Vacarisses va celebrar divendres passat el darrer ple ordinari de l’any, una sessió en què es va presentar el reglament que regula el Pack Jove, el casal d’estiu adreçat a adolescents d’entre 11 i 16 anys. El document fixa els drets, deures i obligacions dels usuaris, així com les prestacions i les característiques generals del servei.

La proposta va rebre el suport de tots els grups municipals, amb l’excepció de La Voz de Vacarisses i UIPV-Junts, que es van abstenir. Des d’UIPV es va argumentar la necessitat d’ampliar la durada del Pack Jove, tot i que el regidor de Joventut, Aitor Piqueras, va precisar que aquest aspecte no figura en el reglament i que una ampliació del servei comportaria un increment del cost.

Millores al transport públic

Durant la mateixa sessió plenària, el regidor de Mobilitat, Pere Casas, va avançar les millores previstes a la línia de bus M10, de transport a demanda, que entraran en vigor a partir del 12 de gener. El canvi més destacat serà l’ampliació a nou expedicions diàries des d’El Ventayol. A més, s’avançarà l’horari de la primera sortida a les 6.30 hores, fet que facilitarà l’enllaç amb la línia M5, mentre que la darrera expedició finalitzarà a El Ventayol a les 19.02 hores. Segons es va explicar al ple, aquestes modificacions donen resposta a les demandes formulades els darrers mesos per les persones usuàries del servei.

