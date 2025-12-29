El Vallès creix un 34% els últims 25 anys

El Vallès Occidental s’ha consolidat en l’últim quart de segle com un dels principals motors demogràfics del país. Des de l’any 2000 ha guanyat 242.000 habitants, un increment del 34% que la situa com la segona comarca més poblada de Catalunya, amb més de 960.000 veïns, només per darrere del Barcelonès. Aquest creixement s’inscriu en una dinàmica general que ha fet de Catalunya el territori amb més creixement demogràfic relatiu de tota la Unió Europea en el que va de segle, impulsat sobretot per l’arribada de persones d’altres països, que avui són un 25% dels catalans.
La dinàmica positiva del Vallès Occidental contrasta amb el cas de Badia del Vallès. El municipi és l’únic de Catalunya amb més de 10.000 habitants que ha perdut població en aquests 25 anys. Ha passat d’uns 15.500 residents a prop de 13.000, una davallada del 16% que el converteix en una excepció dins d’un entorn metropolità marcat pel creixement.
A escala catalana, la població ha augmentat en 1,7 milions de persones des de l’any 2000, passant de 6,2 milions a més de 8. Aquest increment, del 27,9%, situa Catalunya al capdavant del creixement demogràfic de la Unió Europea. En el context europeu només quatre dels 27 països de la UE han viscut un ritme de creixement més gran. Dels 20 milions de ciutadans que el club comunitari ha guanyat en aquest temps, un de cada deu és resident a Catalunya.