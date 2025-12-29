La gestió de l’aigua passa a l’empresa pública GIACSA

A partir de l’1 de gener del 2026, la gestió del servei d’abastament d’aigua potable a Vacarisses anirà a càrrec de l’empresa pública GIACSA. El canvi és conseqüència de l’acord aprovat en el ple municipal del desembre del 2024, mitjançant el qual l’Ajuntament va delegar les competències del servei al Consorci per a la Gestió de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC), ens del qual el municipi forma part des de l’any 2017.
El CONGIAC ha encarregat a GIACSA la gestió del servei d’abastament, mentre que les instal·lacions i les infraestructures continuaran sent de titularitat municipal. Amb aquest nou escenari, les persones abonades hauran d’adreçar-se directament a GIACSA per comunicar incidències o avaries a la xarxa municipal d’aigua, així com per fer tràmits relacionats amb la facturació, altes, baixes o qualsevol altra consulta vinculada al subministrament.
L’empresa disposa d’un telèfon d’avaries operatiu les 24 hores (900 818 482) i d’un servei d’atenció a les persones abonades de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al número 938 722 002. També es pot contactar amb GIACSA a través del correu electrònic aiguesdevacarisses@giacsa. com o del web www.giacsa.com. L’atenció presencial es farà els dimecres, de 9 a 11 hores, i els divendres, de 12 a 14 hores, a l’Oficina de Biodiversitat i Emergència Climàtica (OBEC), situada al carrer Major, 35.
Tot i això, l’Ajuntament recorda que el pròxim 21 de febrer es facturarà el quart trimestre del 2025. Per aquest motiu, qualsevol qüestió relacionada amb aquesta darrera factura encara s’haurà de gestionar directament amb el consistori.
El CONGIAC, amb seu a Manresa, treballa actualment amb 15 ajuntaments catalans i presta serveis públics vinculats al cicle integral de l’aigua a unes 30.000 persones abonades. A Vacarisses, el canvi no afectarà tots els nuclis: Mina Aigües de Terrassa continuarà gestionant el servei d’abastament a Els Caus, El Palà i La Creu, mentre que AGBAR mantindrà el servei a La Farinera i El Ventayol.