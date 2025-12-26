Rubí celebrarà el Cap d’Any amb música i espectacle

La plaça del Doctor Guardiet tornarà a convertir-se en l’epicentre de la celebració de Cap d’Any a Rubí amb una gran festa oberta a la ciutadania. La proposta, organitzada per l’Ajuntament tindrà lloc a partir de les 23.30 hores i s’allargarà fins a les 3 hores amb música, espectacle i un ambient festiu per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda al nou any.
Les campanades aniran a càrrec de la companyia La Tal, que posarà el toc teatral i festiu al moment més esperat de la nit. Tot seguit, la plaça es transformarà en una pista de ball amb la sessió del DJ Joe Diem. El productor i discjòquei rubinenc ha actuat en sales de referència com Fabrik, Café del Mar, Pachá o Apolo, i ha portat la seva música arreu d’Europa, Sud-amèrica i Àsia. Com a productor, destaca el seu èxit Non Stop, amb el segell Nervous Records, que va arribar al número 1 de vendes a Traxsource.
Durant la celebració, les persones assistents podran gaudir d’un “photocall” amb experiència 360º per immortalitzar la nit i també es repartirà el cotilló, fins a exhaurir existències. El raïm per a les campanades, però, s’haurà de portar de casa.
L’activitat és gratuïta i comptarà amb un Punt Lila, que estarà actiu des de les 23.30 fins a les 3.30 hores per garantir una festa segura i lliure de violències masclistes i LGBTI-fòbiques. En cas de necessitat, es podrà acudir tant al Punt Lila com al personal de l’organització.
Propostes per a totes les edats
A banda de la celebració nocturna, Rubí també ha programat activitats pensades per a altres franges d’edat. L’Espai Jove Torre Bassas acollirà un avançament del Cap d’Any el mateix 31 de desembre a les 11 hores, adreçat a joves que vulguin compartir les campanades en un ambient distès. Les persones participants hauran de portar el seu propi raïm o una alternativa dolça.
Els més petits també tindran la seva pròpia festa. A les 11.30 hores, la plaça del Celler acollirà la celebració infantil amb l’espectacle de la companyia Campi qui pugui, repartiment del cotilló i campanades al migdia. En aquest cas, també caldrà portar el raïm de casa.