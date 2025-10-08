El Consorci de Residus finalitza la modernització del CTR de Vacarisses amb una inversió d’un milió d’euros

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha completat amb èxit les obres de modernització de la línia de separació òptica del Centre de Tractament de Residus (CTR), ubicat al terme municipal de Vacarisses. Aquesta actuació, finançada amb una subvenció de 997.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya a través dels fons europeus Next Generation EU, forma part del compromís del Consorci per millorar l’eficiència en el tractament de la fracció resta i avançar cap a una gestió més sostenible dels residus municipals de la comarca.
La incorporació de tecnologia òptica d’última generació permetrà incrementar significativament la recuperació de materials reciclables, com plàstics, brics i envasos lleugers, reduint el volum de rebuig i potenciant la transformació dels residus en recursos valuosos per al reciclatge. D’aquesta manera, el CTR es consolida com una instal·lació clau per assolir els objectius europeus de reciclatge i economia circular.
El projecte s’ha desenvolupat com una intervenció integral que ha inclòs les fases d’enginyeria, fabricació, muntatge i posada en marxa, tot garantint la continuïtat del servei durant les obres. Els treballs s’han planificat amb precisió per minimitzar l’impacte en l’activitat diària, executant-se principalment en franges nocturnes i amb aturades tècniques planificades.
Entre les millores més destacades hi ha la nova arquitectura de transportadors i estructures, més eficient i segura, el recondicionament dels equips òptics existents i la instal·lació d’un nou separador òptic d’última generació. També s’ha integrat el conjunt amb el sistema SCADA, que permet el control i monitoratge centralitzat de tota la línia. Aquest conjunt d’actuacions suposa un salt qualitatiu en la gestió dels residus al Vallès, ja que permet una recuperació més gran de materials com PET, PEAD, BRICK, MIX i PP, redueix el percentatge de rebuig i millora l’estabilitat operativa. A més, la nova configuració deixa la planta preparada per incorporar futures millores tecnològiques i continuar avançant cap a una gestió més eficient i sostenible.