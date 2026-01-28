El govern espanyol actuarà “d’emergència” al túnel de Rubí per poder obrir el pas de mercaderies “en uns dies”

El govern espanyol farà una “primera actuació” al túnel de Rubí per poder obrir en qüestió “de dies” el pas de les mercaderies que està aturat per la incidència propera a l’estació de Rubí Can Vallhonrat. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat al "Cafè d'Idees" de RTVE que hi ha un equip del Ministeri “centrat a buscar una actuació d’emergència” per a solucionar l’afectació, unes obres que serien compatibles amb el pas dels combois. Santano ha dit que és un punt que “preocupa” l’executiu estatal i que “no es pot esperar” als treballs de millora que estaven planificats. “No tinc una data, però estem parlant de dies”, ha assegurat, preguntat per a quan es podrà reobrir la circulació en aquest punt.
L'agost de l'any passat, Adif ja va licitar l'execució dels treballs de millora al túnel de Rubí, per un import de 23,3 milions d'euros. En l'informe tècnic, s'apuntava que el túnel presentava "esquerdes sense tractar en trams sense reforç existent", "humitats, filtracions i eflorescències", així com "poc recobriment" en zones "d'armadures".
Per això es plantejava fer un "anell de reforç" amb materials metàl·lics i formigó armat, "aplicació de capes de morter, treballs de segellament i reforç" per tractar "diversos desperfectes" i el "monitoratge de l'estructura durant l'execució dels treballs". Amb tot, al novembre, es va ajornar l'obertura d'un dels sobres del concurs, i ara s'estan fent actuacions d'emergència.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar en una roda de premsa aquest dimarts que aquest era un punt “essencial” per al transport de mercaderies. L’actuació a Rubí és un dels diversos contractes d’emergència activats arran de la crisi ferroviària de la darrera setmana en punts on estava planificat actuar però a un ritme diferent.
L'afectació a Rubí impedeix els combois procedents de Barcelona i el sud del país avançar cap a la resta del continent, i també que n'arribin alguns provinents des de França. El Port de Barcelona pateix els efectes d'una incidència al túnel de Rubí pel que fa a la connexió amb França, però també per la caiguda del mur a Gelida, on la setmana passada hi va haver l'accident ferroviari, pel que fa a la connexió amb l'Ebre.
Aquesta incidència també afecta els passatgers de la línia R8 de Rodalies i ha obligat Renfe a oferir un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet-Sant Fost.
Dilluns, haurien d’estar “operatives pràcticament totes les línies”
D’altra banda, Santano ha assegurat que les línies de Rodalies haurien d’estar “operatives pràcticament totes les línies” el pròxim dilluns “amb alguna excepció” com ara la de Rubí.
El secretari d’Estat ha insistit que la xarxa de Rodalies és una de les més antigues de l’Estat, està situada sobre un terreny complex i arrossega anys de desinversió, fet que el porta a no poder descartar algun incident futur per caiguda de material a la via o acumulació d’aigua.
Per això, ha insistit que cal treballar en un pla de mitjà-llarg termini sobre els efectes del canvi climàtic, que afecten de manera clara línies com l’R1. En aquest sentit, Santano ha dit que veu “molt complicat” moure la línia que va des de Molins de Rei fins a Maçanet-Massanes, però ha admès que és “indubtable” que cal actuar per “minimitzar els riscs i els danys”.
Pel que fa a l’AP-7, ha dit que estan treballant “intensament” per obrir els carrils pels quals encara no es pot circular. “Tenim previst dues setmanes més des que es retirava el tren”, ha puntualitzat.
En referència a les causes de l’accident a Gelida, Santano ha dit que “no era possible preveure” la caiguda del mur amb la informació que tenia el Ministeri. A banda de la Direcció General de Carreteres -la propietària del talús-, Adif també havia revisat el punt accidentat sense trobar problemes.
“Acceptaria les crítiques si ens haguessin advertit i hi hagués avisos tècnics”, ha dit el secretari d’Estat de Transports, que ha dit que “a vegades fent les coses com s’han de fer es produeixen incidents”.
En aquest sentit, ha admès que a Rodalies “algunes coses s’haurien pogut fer millor”, concretament, les tasques de manteniment preventiu de l’entorn ferroviari i per aquest motiu s’han fet destitucions a Adif i Renfe.