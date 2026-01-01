Millores a la línia d’autobús urbà de Vacarisses M10

La línia M10 d’autobús urbà (transport a demanda) a Vacarisses introduirà pròximament diversos ajustos i millores en el servei. Entraran en vigor a partir del dilluns 12 de gener amb l’objectiu d’“adaptar millor l’oferta a la demanda real, millorar la connectivitat i facilitar els desplaçaments quotidians dels usuaris”, expliquen des de l’Ajuntament.
Una de les principals novetats és que el Ventaiol esdevé la nova terminal de la línia, tant d’origen com de final de trajecte. Aquest canvi permet reforçar el servei en aquest nucli i millorar-ne l’accessibilitat. En aquest sentit, s’incrementa l’oferta al Ventaiol, amb dues noves arribades, a les 10.51 i a les 19.02 hores, i una nova sortida a les 12.15. A més, s’avança la primera sortida del dia, que passarà a ser a les 6.33 hores, facilitant així l’enllaç amb el primer servei de la línia M5 cap a Terrassa, amb pas per l’Ajuntament a les 6.53 hores.
Pel que fa al recorregut, l’expedició de les 12.15 deixarà de donar servei al nucli dels Caus, “atès que no s’hi registra demanda en aquesta franja horària”.
També es reforça la intermodalitat amb la línia R4 de Rodalies, amb tres noves connexions des de Terrassa i una nova connexió cap a la ciutat, millorant així la coordinació entre el transport urbà i ferroviari. Finalment, s’han realitzat petits ajustos generals en els temps de pas per millorar la puntualitat i la fiabilitat del servei, comenten fonts municipals.