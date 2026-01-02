Dotze morts a les carreteres del Vallès Occidental durant el 2025

El Vallès Occidental encapçala aquest 2025 la sinistralitat viària a la demarcació de Barcelona, amb 12 víctimes mortals fins al 31 de desembre. Una part significativa d’aquests accidents s’han produït a la C-58, essent una de les vies amb més morts de tot Catalunya, amb un total de 9 víctimes mortals aquest 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).
En el conjunt de Catalunya, 144 persones han perdut la vida en 136 accidents mortals a la xarxa viària interurbana, una xifra superior a la de l’any passat (126), tot i que un 18% inferior a la del 2019, any de referència del Pla de Seguretat Viària.
A la demarcació de Barcelona, on s’han registrat 65 morts -vuit més que l’any passat-, el Vallès Occidental és la comarca amb més víctimes, seguida del Baix Llobregat, amb 9, i el Vallès Oriental, amb 8. En aquest àmbit territorial, els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 30 víctimes mortals, gairebé la meitat del total de la demarcació.
A escala catalana, només el Segrià, a Lleida, supera el Vallès Occidental en víctimes (15). Els col·lectius vulnerables representen el 43% de les víctimes mortals. Els motoristes encapçalen la llista amb 45 morts, seguits dels vianants (12) i els ciclistes (5). Davant aquestes dades, Trànsit fa una crida a la prudència, especialment en vies d’alta intensitat de trànsit com la C-58, i a reforçar el respecte entre tots els usuaris per reduir la sinistralitat.