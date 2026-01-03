Mor l'acompanyant d'una motocicleta en un accident a l'AP-7 a Castellbisbal

Una persona ha mort aquest dissabte en un sinistre a l'AP-7 a Castellbisbal. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.24 hores per un accident al punt quilomètric 165 de l'autopista. Per causes que s'investiguen, una motocicleta ha impactat contra la tanca de la via. L'acompanyant del vehicle ha mort com a conseqüència del xoc, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'hospital de Bellvitge. Aquest és el primer accident mortal d'aquest 2026 a la xarxa viària interurbana. Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos, sis dotacions dels Bombers i cinc unitats del SEM.\r\n\r\nPel que fa a l'afectació viària, s'ha tallat un carril de l'autopista en sentit nord/Girona i s'han registrat retencions de fins a 6 km des de Martorell.\r\n