El Vallès aprova el nou Pla de Prevenció de Residus

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha aprovat el nou Pla de Prevenció de Residus i Recursos (PREVOC) 2025-2030, que marcarà l’estratègia comarcal en matèria de prevenció i gestió de residus durant els pròxims cinc anys.
L’objectiu central és reduir la generació de residus i avançar cap a un model de consum més responsable i sostenible, veient els residus com a recursos. El pla inclou cinc àmbits d’actuació: la prevenció, amb especial atenció al malbaratament alimentari i els residus tèxtils; la preparació per a la reutilització; la millora de la recollida selectiva; l’educació i comunicació ambiental; i l’eficiència en la gestió compartida en l’àmbit comarcal.
Segons el Consorci, el PREVOC es fonamenta en una governança compartida entre el Consorci i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb una implicació directa dels ajuntaments de la comarca, el Consell d’Alcaldies, les entitats socials i econòmiques, les escoles i la ciutadania. Això permetrà coordinar recursos, intercanviar experiències i adaptar les actuacions a les necessitats de cada municipi, especialment els de menor dimensió.
El president del Consorci, Rafa Güeto, ha dit que “aquest pla és una eina clau per avançar cap a una comarca més sostenible, capaç de reduir els residus i d’impulsar l’economia circular”. El PREVOC té un pressupost de 3,2 milions d’euros i s’iniciarà aquest 2025, amb actuacions que es desplegaran de manera progressiva fins al 2030.