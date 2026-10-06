El Vallès reforça la separació d’orgànica

El programa “Petits gestos, grans canvis”, ha iniciat aquest octubre una nova fase de sensibilització ciutadana centrada en la correcta separació de la fracció orgànica.\r\n\r\nLa matèria orgànica representa aproximadament el 40% dels residus generats a les llars i és una de les fraccions amb més marge de millora a la comarca.\r\n\r\nLes dades del Pla de Prevenció de Residus i Recursos del Vallès Occidental 2025-2030 mostren que la recollida selectiva ha avançat en els darrers anys. De fet, ha passat del 35% el 2016 al 45% el 2024. Tot i això el marge de millora en la recuperació de matèria orgànica continua sent significatiu. Per aquest motiu, el lema d’aquesta nova fase és “ Separar l’orgànica, compta. Fes el gest. Posa-la al marró”.\r\n\r\nAl Vallès Occidental, una part de la fracció orgànica recollida separadament es tracta a la Planta de Compostatge i Biometanització de Can Barba, gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. El procés permet transformar la matèria orgànica en compost i tancar el cicle dels residus, retornant-los al territori en forma de recurs. Només durant l’any 2024, Can Barba va produir 2.162,56 tones de compost de qualitat. Aquest compost s’utilitza principalment en l’agricultura local.\r\n