Els Pets, The Tyets i Beret, caps de cartell de la Festa Major de Rubí

Rubí ja escalfa motors per a la seva Festa Major 2026, que se celebrarà del 26 al 29 de juny amb prop de 250 activitats repartides en una quarantena d’espais de la ciutat. Música, cultura popular, esports, propostes familiars i arts escèniques conformen una programació que tornarà a tenir en el festival RRandom un dels seus grans atractius.
Els plats forts musicals seran Els Pets, The Tyets i Beret. El cantautor sevillà actuarà el divendres 26 de juny a l’amfiteatre del parc del Castell dins la gira de presentació del seu darrer treball, “Lo bello y lo roto”. L’endemà serà el torn d’Els Pets, que continuen celebrant sobre els escenaris les quatre dècades de trajectòria del grup. The Tyets, per la seva banda, actuaran el diumenge 28 de juny a l’Escardívol.
La programació musical inclourà altres noms destacats com Fórmula V, Despistaos, Banda Neón, Los 80 Pasajeros, Versión Imposible i diversos tributs a bandes i artistes coneguts, entre ells Queen i El Canto del Loco. A més, la plaça del Doctor Guardiet acollirà propostes de caràcter revival i sessions pensades per a diferents generacions.
D’altra banda, el RRandom arribarà enguany a la seva desena edició amb novetats destacades. El festival ampliarà el calendari (del 20 de juny al 5 de juliol), incorporarà El Casino com a nou escenari i estrenarà una secció de monòlegs d’humor amb Clara Ingold i Txabi Franquesa.
Més enllà dels grans concerts, la música serà present durant tota la celebració. L’Ateneu tornarà a ser la seu del jazz amb les jornades de l’Associació Jazz Rubí, mentre que les places d’Anselm Clavé i Pep Rovira acolliran actuacions de blues, rock i DJ. També hi haurà concerts de petit format.