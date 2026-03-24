Enduriran les mesures contra els empadronaments fraudulents a Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès endurirà els mecanismes per les altes al padró municipal, després que el mes d’agost passat van detectar més de 300 empadronaments fraudulents.
La nova instrucció inclou l’obligatorietat del registre presencial o una comprovació posterior per als majors de 16 anys, així com un increment de les inspeccions en domicilis o rotacions inusuals. De la mateixa manera, el consistori ha incorporat un sistema informàtic que permet detectar possibles casos de sobreocupació d’un domicili. L’alcalde, Josep Maria Vallès, ha reclamat al seu partit a Madrid, Junts, que impulsi una millora de la legislació vigent perquè els municipis tinguin més eines de control per evitar el frau en els padrons municipals.
El passat mes d’agost l’Ajuntament va detectar 324 casos de possible frau en l’empadronament, dels quals, després de les comprovacions, només dos d’ells eren legals. A la vegada, es va comprovar que hi havia 4.000 persones empadronades que antigament havien viscut a la ciutat, però que ara ja no hi resideixen, i es va procedir a la seva eliminació del padró.
Tot plegat va dur el consistori a treballar en una nova instrucció interna, que aquest dimarts ha aprovat la Junta de Govern Local i que entrarà en vigor dimecres. Es tracta d’un mecanisme que endureix els criteris per a fer efectiu l’empadronament de la persona sol·licitant, amb la finalitat d’evitar que hi hagi persones que no visquin a la localitat i puguin fer ús dels serveis que ofereix el consistori.
“L’objectiu és clar, volem evitar que torni a passar el que va passar el mes d’agost, que afortunadament els vam donar de baixa a tots, i per això incrementem aquests protocols, el padró ha de representar la realitat de la ciutat perquè darrere seu hi ha una sèrie de serveis i de possibles ajuts”, va detallar l’alcalde, Josep Maria Vallès.
La proposta pivota sobre tres eixos, que marquen un criteri d’autenticitat del sol·licitant. El primer és el de la presencialitat, que comporta que tota persona que vulgui fer efectiu el registre i sigui major de 16 anys haurà d’anar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) o demostrar, posteriorment, que existeix com a persona física i que la residència que marca és on farà vida: “No abolim el tràmit telemàtic, que serveix per aportar la documentació, però si ets major de 16 anys, automàticament has de venir a l’Ajuntament a demostrar que tu existeixes físicament”, ha expressat el tinent d’alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró. Això ha de permetre casos d’empadronament fraudulent: “Evitem aquesta pràctica que a vegades, amb autoritzats i amb documentació falsa, es pot empadronar gent en un domicili quan ve el tenidor del contracte de lloguer o un propietari que pot acabar empadronant la gent al seu immoble sense que aquelles persones potser ni tan sols són al municipi”, va afegir el regidor.
Un segon aspecte vinculat és l’increment de les inspeccions als domicilis. “Quan la documentació que s’aporta pot semblar que no és bona, hi haurà inspecció, però també evidentment es pot fer tot un procés d’inspeccions aleatòries, que a vegades es fan en molts ajuntaments”, va apuntar Puigneró.
El tercer avenç se centra en un nou programari informàtic, que permetrà detectar aspectes com la sobreocupació de l’immoble o una rotació inusual dels seus inquilins: “Si resulta que veiem que en uns domicilis concrets de la ciutat durant l’any es produeixen 40 i 50 altes i baixes de padró, doncs home, si més no, això aixeca algunes alarmes”.